Украинцы, которые потеряли из-за карантина работу, могут попробовать свои силы в IT, этот рынок ежегодно прирастает на 17−20% и работодатели говорят о тысячах вакансий.

Об этом в эфире «Украина 24» заявила эксперт по трудоустройству Татьяна Пашкина.

По ее словам, IT-рынок растет. В основном, это касается больших аутсорсинговых компаний, которые работают с зарубежными заказчиками:

«Мы не успеваем подготовить такое количество специалистов, даже переквалификацией, поэтому есть ситуация, когда рынок перегрет. Повышают зарплаты, пытаются обучать, перекупать и так далее».

Эксперт также прокомментировала итоги вступительной кампании в Украине в 2021 году, сказав, что наиболее популярными профессиями стали юристы, менеджеры, филологи и психологи, а инженеры и айтишники — менее популярными.

«Производство всегда требовало специалистов, и хороший начинающий инженер с английским языком может получать 500−800 евро на старте», — отметила она и добавила, что торговля начала «отходить» после локдауна и предлагает специалистам неплохие деньги. Есть спрос на менеджеров по продажам.

Как сообщалось ранее, средняя зарплата украинцев впервые в истории превысила 500 долларов — в июне 2021 года она составила 14 313 гривен (на 814 гривен больше по сравнению с маем).

Как сообщалось ранее, в Украине могут повысить размер заработной платы на 10-15%. Причина: кадровый голод — многие специалисты устроились на сезонную работу и уехали на курорты Турции, Египта или Одессы. А разнорабочие отправились на сбор урожая в соседнюю Польшу.