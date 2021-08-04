Сегодня, 5 августа, отмечают Международный день светофора, а также праздник Почаевской иконы Божией Матери.

НАРОДНАЯ ПРАВДА собрала все значимые праздники сей день.Международный день светофора

В этот день в 1914 году в американском городе Кливленд появился первый предшественник современных устройств. Он имел красный и зеленый фонари, а при переключении света издавал звуковой сигнал.

Хотя родиной светофора считается Великобритания. Его в 19 веке изобрел британец Джей Найт. Аппарат установили у здания парламента в Лондоне еще в 1868 году. Однако через три года фонарь Найта взорвался и ранил полицейского. После этого о светофоре забыли почти на 50 лет — до 1910 года, когда был разработан и запатентован первый автоматический светофорный устройство с фонарями двух цветов.

Трехцветные светофоры, похожие на современные, впервые увидели жители Детройта и Нью-Йорка в 1920 году. Со временем устройства стали популярны в разных городах Америки и Европы. Почаевская икона Божией Матери

Эта икона принадлежит к числу наиболее чтимых святынь в Православной Церкви. В Почаевской Лавре (Тернопольская область, Украина) чудотворная икона находится уже около 400 лет. Празднование в честь Почаевской иконы Божией Матери 5 августа были установлены в память избавления Успенской Почаевской Лавры от турецкой осады.

Летом 1675 во время войны с турками (царствования польского короля Яна Собеского) полки под предводительством хана Нурредина, через Вишневец подступили к Почаевской обители, обступив ее с трех сторон. Игумен Иосиф Добромирский убедил братию и мирян обратиться к небесным заместителей: Пресвятой Богородице и преподобному Иову Почаевском. А утром 5 августа (23 июля по старому стилю) игумен приказал петь акафист Божией Матери. С первыми словами над храмом внезапно явилась Сама Пречистая Богородица с небесными ангелами, которые держали обнаженные мечи. Преподобный Иов находился близ Божией Матери. Воины приняли их за призрак, поэтому начали стрелять в Пресвятую Богородицу и преподобного Иова. По преданию, стрелы возвращались назад и ранили тех, кто их пускал. Трофим Безсонник

У праздника есть и вторая дата — 23 июля по старому стилю. В церковном календаре этот день обозначен как дата памяти святых Трофима, Феофила и тринадцати мучеников, пострадавших во время гонения на христиан при императоре Диоклетиане (конец 3 — начало 4 века). Когда их привели на суд, они отказались принести жертву языческим идолам и отречься от христианства. После этого их пытали, а затем, перебив им голени, бросили в огонь, откуда они вышли на своих ногах и совершенно невредимыми. Отчаявшись сломить волю христиан, язычники обезглавили их.Что произошло 5 августа в мире

В 1789 году во Франции отменили крепостное право.

В 1913 году сгорел деревянный Петровский дворец, который находился на Петровском острове в Санкт-Петербурге.

В 1924 году в Турции запретили многоженство.

Напомним, 2 августа отмечали Международный день пива и Ильин день.