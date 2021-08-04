Боевики на Донбассе 3 августа нарушили режим прекращения огня 9 раз.

Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС в Facebook.

В районе населенного пункта Золотое-4 вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали украинские позиции из стрелкового оружия. В направлении населенного пункта Светлодарск враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Возле Луганского противник открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также стрелкового оружия. А возле Широкино оккупанты обстреливали наши позиции из минометов 82-го калибра.

У Водяного на Приазовье противник вел огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. В направлении Водяного возле Донецка боевики применяли минометы 82-го калибра.

В сторону Авдеевки оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра и гранатометов различных систем.

Также в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.

А в районе населенного пункта Майорск враг осуществлял дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

Боевых потерь среди военных Вооруженных Сил Украины нет.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что оккупированные Российской Федерацией Крым, Донецкая и Луганская области скоро вернутся в состав Украины, добавив, страна-агрессор никогда не будет любить эти земли так, как украинцы.

Как сообщалось ранее, за время перемирия на Донбассе (с 27 июля 2020 года по 27 июля 2021) погибли 45 украинских военных и 163 получили ранения — смертей стало в 2 раза меньше, чем за аналогичный период 2019-2020.

Российские наемники на Донбассе обустраивают новые огневые позиции. В частности, боевики устанавливают минно-взрывные заграждения на передовых позициях.