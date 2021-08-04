НАБУ передала задержанного в Феофании судью Николая Чауса в следственный изолятор СБУ.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил его адвокат Ростислав Кравец.

«Над ним просто издевались там 50 дней. Я считаю, что он находился у украинских спецслужб. Он был прикован к кровати 50 дней. Около месяца ему даже не давали мыться. Постоянно включали и выключали свет. Это только немного о том, что с ним делали», – заявил Кравец.

Известно, что сейчас Чаус находится в СИЗО СБУ и ему готовятся избирать меру пресечения:

«Вчера поздно вечером НАБУ передала Службе безопасности Украины Чауса. Его отвезли в следственный изолятор СБУ – он там находится. Я так понимаю, его на 14:00 будут отправлять в Высший антикоррупционный суд. Что касается его самочувствия, то я считаю, что ему еще требуется медицинское обследование и медицинское вмешательство».

Напомним, бывший судья Николай Чаус был найден в Винницкой области. 30 июля Чауса обнаружили в одном из сел в одних трусах. По его словам, его похитили и увезли из Молдовы. Полиция собиралась передать судью НАБУ, но его захватили сотрудники СБУ и увезли в Киев.

Служба безопасности Украины заявила, что не похищала бывшего судью Днепровского районного суда города Киева Николая Чауса. Силовики отмечали, что действовали в рамках закона и своих полномочий.