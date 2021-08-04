Вакцинация в Украине набирает оборотов, но по-прежнему многие отказываются защищать себя из-за многочисленных фейков, которые массово распространяют в сети.COVID-19 болеют только пожилые

Нет! Заразиться может любой человек, просто пожилые из-за хронических заболеваний переносят болезнь тяжелее. Более того, с появлением новых штаммов COVID-19 стал «молодеть», т.е. в больницы все чаще попадают люди 20-40 лет. Вакцина меняет ДНК человека

Чаще всего подобные предположения связаны с мРНК-вакцинами – по такой технологии работают разработки Pfizer и Moderna, пишет Обозреватель.

Как работает мРНК-вакцина? Вакцины используют крошечный кусочек коронавируса, чтобы научить иммунную систему вырабатывать белок, который запустит защитную реакцию в случае заражения. Материал из вакцины не может попасть в ядро клетки, где хранится сама ДНК. Более того, передав «инструкции» клеткам, РНК разрушается и выводится из организма.

Повлиять на ДНК не может и векторная вакцина (AstraZeneca или CoronaVac), потому что она всего лишь переносит на базе безопасного вируса ДНК коронавируса. Никаких изменений, кроме как иммунного ответа, вакцина не вызывает.Маски на самом деле не помогают

100% защиты от вируса медицинская маска не дает, но позволяет существенно снизить риск заражения воздушно-капельным путем. Особенно, если в маске находится носитель вируса. Как известно, зачастую носитель вируса еще не подозревает, что болен. Вакцина опасна для беременных и приводит к бесплодию

Основой для этой «страшилки» стало письмо антипрививочников, направленное Европейскому агентству лекарственных средств. В нем говорилось, что антитела, вырабатывающиеся вследствие вакцинации, реагируют не только на спайковый белок коронавируса, но и на другой, похожий на него – синтицин-1.

Он необходим для формирования плаценты в матке. А подавление его активности после вакцинации якобы ведет к бесплодию. Но если следовать этой логике, то и людей, которые переболели COVID-19, также ждет аналогичная судьба. Ведь при заражении коронавирусом в организме женщины оказывается куда больше спайкового белка, чем после прививки.От вакцинации можно заболеть

Да, но причина состоит не в самом препарате против коронавируса — заразиться можно до прививки, в перерыве между уколами и даже после двух доз (никакая вакцина не дает 100% защиту). Нужно помнить, что никакая из вакцин не содержит в себе живой вирус — заразиться именно от препарата нельзя.Вакцины были разработаны слишком быстро, поэтому они опасны

Действительно, препараты от коронавируса были созданы быстрее остальных вакцин – обычно на разработку и сертификацию уходит от 10 до 15 лет. Но стоит знать, что разработка вакцин основана на уже исследованных или испытанных технологиях. А ученым изначально было многое известно о других коронавирусах, вызывающих атипичную пневмонию SARS (в 2002 г.) или MERS (в 2012 г.).

Кроме того, технология мРНК ранее уже подвергалась многолетнему изучению в связи с другими потенциальными вакцинами. В вакцине содержится ртуть

Ртутные и алюминиевые компоненты могут использоваться в препаратах. Однако их количество намного меньше, чем обычно человек потребляет из еды или воды.Умирают от хронических болезней, а не от коронавируса

Исследования показали, что COVID-19 может прямо или косвенно приводить к смерти. Люди с диабетом или ожирением подвержены большему риску заражения, чем те, кто не имеет хронических заболеваний. Но если бы человек не заразился вирусом, хроническое заболевание вряд ли могло бы привести к смертельному исходу.Прививки вызывают тромбоз и смерть

Случаи были, но шансы умереть от такой «побочки» значительно ниже, чем от осложнений COVID-19. К примеру, на 6,8 млн американцев, которые сделали прививку Johnson & Johnson, было зарегистрировано 6 случаев тромбоза. Pfizer лучше других вакцин

В некоторых регионах Украины возник ажиотажный спрос на препарат Comirnaty – вакцину, которую производит американская компания Pfizer. В народе ее даже называют «элитной». Pfizer, без сомнения, – хорошая вакцина, но другие препараты не хуже. Они также способные защитить вас от смерти или тяжелой госпитализации. Вместе с вакциной вводят чип

Этот миф растиражировали зарубежные медиа, когда в марте прошлого года Билл Гейтс предположил, что однажды у каждого появится карточка с оцифрованными медицинскими данными, в том числе с информацией о прививках, которые человек сделал. Бизнесмен часто опровергал теорию заговора.

Как сообщалось ранее, риск заболеть COVID-19 среди людей, которые полностью вакцинировались, в три ниже чем у тех, кто еще не получил ни одной дозы прививки. Кроме того, полностью вакцинированные реже являются переносчиками болезни.

Ранее Эрин Бромедж, американский иммунолог и профессор биологии Массачусетского университета в Дартмуте отмечала, что пока что полный курс вакцинации не может обеспечить стопроцентную защиту от нового штамма коронавируса Дельта — речь обо всех известных на данный момент прививках.