Двух российских генералов уведомили о подозрении в организации и совершении убийства украинских военнослужащих у Иловайска на Донбассе в 2014 году во время выхода из окружения по так называемому «зеленому коридору».

Подробности опубликовала пресс-служба Офис генерального прокурора .

Двое генерал-полковников ВС РФ подозреваются в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ведении агрессивной войны и нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством (ч.3 ст.110, ч.2 ст.437 и ч.2 ст.438 УК Украины).

Как было установлено следствием, начальник главного штаба сухопутных войск – первый заместитель главнокомандующего сухопутными войсками вооруженных сил РФ (с января 2015 года – замначальника генштаба ВС РФ) и начальник центрального командного пункта генштаба ВС РФ в августе 2014 года, игнорируя нормы международного гуманитарного права, пренебрегая человеческой жизнью, с целью достижения своей цели относительно оккупации части Донецкой и Луганской областей, организовали и осуществили вероломное убийство украинских защитников у Иловайска.

В течение 2014-2015 годов подозреваемые по предварительному сговору с другими высокими должностными лицами ВС РФ, осуществляя руководство вверенными подразделениями регулярных войск РФ и незаконных вооруженных формирований, вели агрессивную войну против Украины, в результате чего нарушили территориальную целостность Украины.

Сейчас решается вопрос об объявлении указанных лиц в розыск.

Ранее СБУ сообщила о подозрении заместителю министра обороны РФ, генерал-полковнику Андрею Картаполову. В январе-феврале 2015 года он планировал и координировал действий подразделений российских вооруженных сил и подконтрольных РФ незаконных вооруженных формирований по захвату Дебальцево и прилегающих к нему населенных пунктов.

Тем временем, Владимир Зеленский заявил, что оккупированные Российской Федерацией Крым, Донецкая и Луганская области скоро вернутся в состав Украины, добавив, страна-агрессор никогда не будет любить эти земли так, как украинцы.