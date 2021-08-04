Европейский Союз одобрил украинские цифровые COVID-сертификаты на техническом уровне. Теперь ожидается политическая часть взаимного признания.

Соответствующее заявление сделал заместитель министра цифровой трансформации Алексей Вискуб.

«Только что цифровые COVID-сертификаты в «Дія» прошли успешное техническое оценивание со стороны ЕС!»,- пишет чиновник.

По его словам, такое решение стало решающим этапом «взаимопризнания цифровых сертификатов для путешествий».

«Это был действительно сложнейший и очень комплексный экзамен, особенно в части реализации квалифицированного электронной подписи и офлайн/онлайн верификации документов»,- отметил Выскуб.

На данный момент, остался последний шаг — политическая часть взаимного признания, а именно согласование от Еврокомиссии и подписание соответствующих соглашений.

Как мы уже рассказывали ранее, риск заболеть COVID-19 среди людей, которые полностью вакцинировались, в три ниже чем у тех, кто еще не получил ни одной дозы прививки. Кроме того, полностью вакцинированные реже являются переносчиками болезни.

А пока что полный курс вакцинации не может обеспечить стопроцентную защиту от нового штамма коронавируса Дельта — речь обо всех известных на данный момент прививках.