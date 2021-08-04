Кабинет министров 4 августа уволил с должности заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко.

Решение приняли на заседании КМУ во время рассмотрения кадровых вопросов, пишет в Telegram нардеп от «ЕС» Алексей Гончаренко:

«Правительство уволило Геращенко с должности заместителя министра внутренних дел Украины».

Заместителями министра внутренних дел были назначены Акопян Мэри Андраникивна и Драпятый Богдан Евгеньевич.

Напомним, Антон Геращенко с марта по ноябрь 2014 года работал советником министра внутренних дел Арсена Авакова по вопросам реформирования МВД и информационной политике. В сентябре 2019-го стал заместителем министра.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада 15 июля поддержала отставку Арсена Авакова с поста министра внутренних дел. Его место занял нардеп от «Слуги народа» Денис Монастырский, ему должность предложил сам президент Владимир Зеленский.

О том, что Арсен Аваков уходит в отставку, стало известно 13 июля. Чиновник официально сообщил о своем решении. Аваков находится на посту главы МВД с 27 февраля 2014 года. Он был переназначен министром внутренних дел 29 августа 2019.