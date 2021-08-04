Систематическое получение денег на счет физического лица за товары — признак хозяйственной деятельности. Если такая деятельность осуществляется без госрегистрации, за нее полагается штраф до 85 тысяч гривен.

Об этом говорится в сообщении Государственной налоговой службе опубликованном в Официальном издании Государственной налоговой службы «Вестник о налогах».

Налоговики заявили, что в Украине увеличилось количество случаев приема оплаты продавцами товаров (услуг) на карточные счета физических лиц: «В основном продавцы, использующие указанную схему продажи, не зарегистрированы субъектами хозяйствования в установленном порядке».

В ГНС подчеркивают, что такие расчеты проводятся с грубыми нарушениями налогового законодательства, ведь продавцы получают неучтенные доходы, не платят определенные налоги, сборы и обязательные платежи.

«За осуществление хозяйственной деятельности без государственной регистрации предусмотрена административная ответственность – штраф в размере до 85 тыс. гривен с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства, сырья и денег, полученных в результате совершения такого административного правонарушения (ст. 164 КУоАП). В случае получения предложений от продавцов оплатить товары (услуги) на карточный счет физического лица просим информировать налоговые органы для принятия соответствующих мер в пределах определенной законодательством компетенции», — заявили в ГНС.

Верховная Рада во втором чтении одобрила законопроект о так называемой налоговой амнистии (нулевой декларации). Также ранее нардепы поддержали за основу в первом чтении законопроект №5155, который вносит необходимые для налоговой амнистии изменения в Налоговый кодекс. Что это значит для простых украинцев.