После получения прививки от коронавируса надо обязательно спросить у врача, внес он данные об этом в электронную систему здравоохранения. Ведь без этого вы не сможете получить международное свидетельство о вакцинации или COVID-сертификат.

Об этом рассказали в Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ), который подчиняется Министерству здравоохранения.

Такой сертификат будет обязательно требуется при выезде за границу, или же внутри страны. В частности, в случае усиления карантина осенью у вакцинированных людей будут определенные привилегии.Проверьте себя в электронной системе

В НСЗУ напоминают, если вы уже вакцинировались, надо проверить, внесли данные о вашей вакцинацию в электронную систему. Для этого надо обратиться к врачу (можно даже по телефону), с которым вы заключили декларацию.

«Ваш семейный врач имеет право видеть в электронной системе здравоохранения все данные о вакцинации. На основе имеющихся и корректных данных семейный врач может выписать международное свидетельство о вакцинации», — рассказали в службе.Что делать, если в системе вас нет

Если же врач не видит вас в системе, или же данные неправильные или неполные, вам надо обратиться к пункту, где вы делали вакцинацию. Там смогут внести или скорректировать данные.

«То есть внести или исправить данные о вакцинации имеет тот врач, который ее проводил в соответствующем пункте прививки. Если прививки пациент делал в своему семейному врачу — нужно обращаться к нему», — добавили в НЗСУ.

Как мы уже рассказывали ранее, пока полный курс вакцинации не может обеспечить стопроцентную защиту от нового штамма коронавируса Дельта — речь обо всех известных на данный момент прививки.