Синоптики озвучили прогноз погоды на осень в Украине. Предварительный прогноз показывает, что первый снег и заморозки возможны уже в ноябре.

Согласно прогнозу World-weather, серьезных осадков в сентябре не ожидается, а температура воздуха к концу месяца опустится до 18 градусов днем. Октябрь в Украине будет солнечным, а температура немного повысится до 19-20 градусов. При этом в ноябре будет уже облачно, а к концу месяца ожидаются первые заморозки и даже снег.

Как сообщалось ранее, во Львове во время урагана, который сопровождала сильная гроза, погибли парень с девушкой — они сидели на лавочке в Стрыйском парке, когда туда свалилось большое дерево.

По Закарпатской области 1 августа пронесся ураган с грозой. Сильный ветер валил деревья, обрывал линии электропередач и срывал крыши.

Синоптики озвучили прогноз погоды на последний летний месяц — август для большинства регионов Украины начнется с переменных дождей, гроз и заметного похолодания.