Если бы выборы в Верховную Раду проходили в конце июля, то туда прошли бы 5 политических сил. В лидерах — «Слуги народа».

Об этом свидетельствуют данные данные опроса КМИС.

По данным аналитиков, преодолели бы 5% проходной барьер «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Батькивщина», «Европейская солидарность», «Сила и честь».

При этом наибольшую поддержку получили бы партии «Слуга народа», за которую проголосовали бы 20,6% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором, а также «ОПЗЖ» — 18,3%. Что важно, формально, разница в поддержке этих политических сил — в пределах статистической погрешности, поэтому они делят с примерно одинаковой поддержкой первое место.

Как отмечают социологи, по сравнению с июнем рейтинг топ-партий существенно не изменился.

Напомним, данные опроса Социологической группы «Рейтинг» также показывают, что лидером выборов в Верховную Раду в конце июля 2021 года была бы партия «Слуга народа».

Президент Владимир Зеленский и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко лидировали бы сейчас в президентском рейтинге.