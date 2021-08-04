Риск заболеть COVID-19 среди людей, которые полностью вакцинировались, в три ниже чем у тех, кто еще не получил ни одной дозы прививки. Кроме того, полностью вакцинированные реже являются переносчиками болезни.

К такому выводу пришли британские ученые пишет The Guardian.

Исследование проводилось в рамках большой программой мониторинга COVID-19, которую проводили ученые из Империал колледжа Лондона. Были проверены тесты мазков ПЦР, которые взяли у 100 тысяч вакцинированных людей в Англии с 24 июня по 12 июля. В результате чего было обнаружено COVID-19 у 0,63% людей, или в 1 из 158.

Исследование показало, что полностью иммунизированные люди с меньшей вероятностью, чем не вакцинированные, передают вирус другим:

«Обе дозы вакцины обеспечивают хорошую защиту от заражения. Однако мы также можем видеть, что риск заражения все еще существует, поскольку ни одна вакцина не эффективна на 100%, и мы знаем, что некоторые люди, которые получили двойную вакцинацию, могут заболеть этим вирусом».

Ранее Эрин Бромедж, американский иммунолог и профессор биологии Массачусетского университета в Дартмуте отмечала, что пока что полный курс вакцинации не может обеспечить стопроцентную защиту от нового штамма коронавируса Дельта — речь обо всех известных на данный момент прививках.

В Черновицкой области вакцинировали от COVID-19 пятерых детей. Двое получили прививку в Черновцах, двое — в поселке Глубокое, один ребенок — в городе Герца. Всем детям от 13 до 16 лет.

Ученые открыли три фактора, которые существенно повышают шансы не заболеть COVID-19: гены, лимфоциты и интерферон.

