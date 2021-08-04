С 1 сентября в Украине может измениться процедура доставки выплат пенсионерам, которые не оформили банковскую карточку. Однако, к этому, по мнению заместителя гендиректора «Укрпошты» Дмитрия Полищука, не готовы ни пенсионеры, ни сами банки.

Об этом он сообщил в комментарии «НВ Бизнес».

Эксперт отмечает, в Украине более чем в три раза сократилось количество отделений банков, сейчас отделения банков есть только в 4% населенных пунктах страны:

«POS-терминалов для оплаты картой у нас тоже не много — всего 9 штук на 1 тыс. населения. Для сравнения, в странах Евросоюза — 29, а в соседней Турции — 31».

С его слов, банки переходят в онлайн-формат, заменяют терминалы самообслуживания, но все это не так доступно в маленьких населенных пунктах.

«Терминалы самообслуживания оккупировали торговые центры в столице и областных центрах, но их нет в селах и на пальцах можно сосчитать в районных центрах. С интернетом такая же история. Стоит съехать с трассы в село, и уже начинаются проблемы. А отделения «Укрпошты» есть везде», — отмечает Полищук.

Одновременно с этим, по его словам, свыше 60% пенсионеров в Украине проживают как раз в селах. Эксперт подчеркивает, что во избежание организационных накладок Пенсионному фонду до 1 сентября нужно заключить новый договор с «Укрпоштой», чтобы те пенсионеры, которые не получают соцвыплаты на банковскую карточку, могли ее получать через почтальонов.

Напомним, 10 июня в Украине вступил в силу закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме» — вводятся электронные трудовые книжки. Как теперь оформить пенсию.

В 2022 году могут включить пенсионеров в возрасте от 70 до 75 лет в программу адресных пособий для пожилых людей.