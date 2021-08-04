Рост заболеваемости COVID-19 в Украине неизбежен. Председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны, академик НАН Украины Сергей Комисаренко считает, что в стране нужно ускорить темпы вакцинации, наказывать тех, кто ходит без масок и разрешить повторную вакцинацию другим препаратом.

Об этом он рассказал в эфире телеканала Обозреватель.

По его мнению, осенью в стране возможен «взрыв» заболеваемости из-за Дельты:

«Мы предполагаем увеличение количества людей, которые будут инфицированы, в связи с тем, что у наших соседей и с севера, и с запада распространяется вариант Дельта. Я думаю, мы можем предвидеть существенное увеличение и у нас. Особенно тогда, когда люди будут возвращаться после отпусков … Я очень не хотел бы, но увы можно предположить, что где-то в сентябре, в начале октября возможен взрыв – значительное увеличение количества людей, которые будут инфицированы. Мы должны понимать, что наверняка это будет новый вариант штамма, то есть Дельта, течение которого значительно более тяжелое».

Комисаренко считает, что в Украине нужно контролировать соблюдение масочного режима, особенно там, где есть большое скопление людей, особенно в закрытых помещениях. Он напомнил, что в демократических странах, где ценится личная свобода, таких как Франция, Великобритания, были введены очень строгие нормы соблюдения противоэпидемических мероприятий, в частности, ношение масок. В тех же США ношение масок во многих случаях является почти обязательным.

Он также отметил, что темпы вакцинации следует ускорить: «Но чтобы за месяц вакцинировать 8 миллионов человек, ежедневно надо вакцинировать 240-250 тысяч человек, то есть вдвое увеличить темпы».

Ученый подчеркнул, что можно проводить повторную вакцинацию другой вакциной. После AstraZeneca или CoronaVac можно прививаться – иногда это даже рекомендуется – Moderna или Pfizer.

Как сообщалось ранее, риск заболеть COVID-19 среди людей, которые полностью вакцинировались, в три ниже чем у тех, кто еще не получил ни одной дозы прививки. Кроме того, полностью вакцинированные реже являются переносчиками болезни.

Ранее Эрин Бромедж, американский иммунолог и профессор биологии Массачусетского университета в Дартмуте отмечала, что пока что полный курс вакцинации не может обеспечить стопроцентную защиту от нового штамма коронавируса Дельта — речь обо всех известных на данный момент прививках.