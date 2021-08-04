В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды да 4 августа — в некоторых регионах похолодало и пройдут дожди.

Осадки ожидаются на западе страны, дожди с грозами дойдут до Житомирской и Винницкой областей. На остальной территории без осадков. Температура воздуха будет на уровне 23-25 градусов на западе, 25-27 в центре и на севере, на востоке и юге 27-31.

«4 августа днем в западных, Житомирской и Винницкой областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). 4-5 августа в восточных, Сумской, Житомирской, Киевской, Полтавской областях и в Крыму, 4 августа и в Винницкой и Черкасской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности», — добавили синоптики.

Как сообщалось ранее, во Львове во время урагана, который сопровождала сильная гроза, погибли парень с девушкой — они сидели на лавочке в Стрыйском парке, когда туда свалилось большое дерево.

По Закарпатской области 1 августа пронесся ураган с грозой. Сильный ветер валил деревья, обрывал линии электропередач и срывал крыши.

Синоптики озвучили прогноз погоды на последний летний месяц — август для большинства регионов Украины начнется с переменных дождей, гроз и заметного похолодания.