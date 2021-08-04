Юлии Кузьменко, которая проходит как подозреваемая по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, изменили меру пресечения. Ее отпустили из круглосуточного домашнего ареста на ночной и сняли электронный браслет.

Трансляция заседания Шевченковского районного суда велась на YouTube-канале «Судебная власть Украины». Адвокат Кузьменко Тарас Беспалый уточнил, что с нее уже сняли электронный браслет.

Кузьменко находилась под домашним арестом с 11 августа 2020 года. До этого она сидела в СИЗО с 13 декабря 2019 года.

Отметим, что на заседании Шевченковского районного суда Киева кроме ходатайства об изменении меры пресечения Юлии Кузьменко, исследовали фотоекспертизу еще одной фигурантки дела Яны Дугарь.

https://www.youtube.com/watch?v=dWeFqFqkpP8&feature=emb_title&ab_channel=%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8

Позднее Кузьменко поблагодарила всех за поддержку.

Как мы уже рассказывали ранее, 20 июля прошла пятая годовщина убийства журналиста Павла Шеремета. Напомним, он погиб в 2016 году при взрыве устройства, которое подложили под автомобиль.

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