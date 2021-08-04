Украинский спортсмен (греко-римская борьба) и народный депутат Жан Беленюк принес Украине первую золотую медаль на Олимпийских играх в Токио.
Соперником Беленюка был венгр Виктор Леринц.
Для украинского спортсмена Олимпийские игры в Токио были вторыми в карьере. На Олимпиаде в Рио Беленюк получил серебро по греко-римской борьбе в весе до 85 кг.
Отметим, сегодня для Украины в целом хороший день. Так, на Олимпийских играх украинки Марта Федина и Анастасия Савчук завоевали бронзовую медаль в артистическом плавании — это первая олимпийская награда Украины за всю историю в этом виде спорта.
За выступление в финале украинки получили 95.6 баллов.
А украинский спортсмен Парвиз Насибов (вес до 67 кг) завоевал серебряную медаль по греко-римской борьбе. Насибов в финале проиграл иранцу Мохаммаду Резе Гераи со счетом 1:9.
Кроме того, украинская борчиха Ирина Коляденко победила в бронзовом финале Олимпиады в Токио в весе до 62 кг. В полуфинальной схватке Ирина проиграла чемпионке мира 2019 года Айсулуу Тыныбековой.
Украинский пловец 19-летний Владислав Бухов остался за пределами финала Олимпийских игр в Токио на дистанции 50 м вольным стилем. Ему не хватило 0,05 секунды.