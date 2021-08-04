Украинский спортсмен (греко-римская борьба) и народный депутат Жан Беленюк принес Украине первую золотую медаль на Олимпийских играх в Токио.

Соперником Беленюка был венгр Виктор Леринц.

Для украинского спортсмена Олимпийские игры в Токио были вторыми в карьере. На Олимпиаде в Рио Беленюк получил серебро по греко-римской борьбе в весе до 85 кг.



Отметим, сегодня для Украины в целом хороший день. Так,За выступление в финале украинки получили 95.6 баллов.А украинский спортсменНасибов в финале проиграл иранцу Мохаммаду Резе Гераи со счетом 1:9.Кроме того, украинскаяОлимпиады в Токио в весе до 62 кг. В полуфинальной схватке Ирина проиграла чемпионке мира 2019 года Айсулуу Тыныбековой.Украинский пловец 19-летний Владислав Бухов остался за пределами финала Олимпийских игр в Токио на дистанции 50 м вольным стилем. Ему не хватило 0,05 секунды.