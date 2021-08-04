В городе Домажлице (Чехия) произошло смертельная авария с участием двух пассажирских поездов. В результате двое людей погибли, свыше трех десятков получили травмы, некоторые из раненных находятся в критическом состоянии.

Об этом сообщает novinky.cz.

Инцидент произошел утром между станциями Домажлице и Ближеёв на станции Милавче. Чешские железные дороги сообщают, что скоростной экспресс-поезд столкнулся с пассажирским поездом. Вероятно, один из водителей поехал на красный свет.

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