В Черновицкой области вакцинировали от COVID-19 пятерых детей. Двое получили прививку в Черновцах, двое — в поселке Глубокое, один ребенок — в городе Герца. Всем детям от 13 до 16 лет.

Об этом сообщает Черновицкая областная государственная администрация.

По словам координатора по вакцинации на Буковине Оксаны Знак, родители решили вакцинировать детей по нескольким причинам: выезд ребенка за границу на учебу, наличие хронических заболеваний, которые могут осложнить течение COVID-19.

Напомним, Министерство здравоохранения разрешило иммунизировать детей старше 12 лет вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

Для получения прививки родители детей 12-15 лет или сами дети в возрасте 16-17 лет должны обратиться к педиатру или семейному врачу.

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