В Украине зафиксировано 984 новых случая COVID-19 за прошедшие сутки. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (236), Донецкой (91), Харьковской (75), Херсонской (71) и Днепропетровской (64) областях.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

Вчера были госпитализированы 572 человека, умерли — 43, выздоровели — 570.

Ученые открыли три фактора, которые существенно повышают шансы не заболеть COVID-19: гены, лимфоциты и интерферон.

Как сообщалось ранее, Украина может ввести ряд ограничений для граждан, которые по работе контактируют с большим количеством людей, но при этом отказываются вакцинироваться.

Член комитета по иностранным делам Палаты представителей США республиканец Майкл Маккол опубликовал доклад, в котором говорится о лабораторном происхождении COVID-19.

Центр по контролю и профилактике заболеваний в США сравнил штамм коронавируса Дельта с ветряной оспой. Ученые сравнили степень заразности. Оказалось, что новая вариация COVID-19 может вызвать более тяжелое течение заболевания.