Синоптик Наталка Диденко озвучила прогноз погоды на 5 августа в Украине — во многих областях пройдут дожди с грозами.

По ее словам, осадки (возможны шквалы) завтра ожидаются в западных областях, на севере и местами в центральной части. На востоке, юге и в восточных районах центра удержится сухая и жаркая погода с температурой воздуха до 33 градусов.

На севере и в большинстве центральных областей завтра ожидается 25-29 градусов, в западной части 22-27 градусов.

В Киеве в четверг пройдет дождь с грозой. Максимальная температура воздуха составит 26-27 градусов.

В пятницу, по словам синоптика, дождь может смениться ливнем и шквалом. Температура воздуха в Украине в ближайшее время будет колебаться в незначительных пределах, жара не покинет восток и юг.

Как сообщалось ранее, во Львове во время урагана, который сопровождала сильная гроза, погибли парень с девушкой — они сидели на лавочке в Стрыйском парке, когда туда свалилось большое дерево.

По Закарпатской области 1 августа пронесся ураган с грозой. Сильный ветер валил деревья, обрывал линии электропередач и срывал крыши.

Синоптики озвучили прогноз погоды на последний летний месяц — август для большинства регионов Украины начнется с переменных дождей, гроз и заметного похолодания.