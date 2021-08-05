Высший антикоррупционный суд Украины отправил бывшего судью Николая Чауса, которого подозревают во взяточничестве, под круглосуточный домашний арест.

Об этом в комментарии hromadske сообщила пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис.

Теперь на Чауса должны надеть электронный браслет.

Накануне его адвокат Ростислав Кравец заявил, что над Чаусом издевались 50 дней: «Я считаю, что он находился у украинских спецслужб. Он был прикован к кровати 50 дней. Около месяца ему даже не давали мыться. Постоянно включали и выключали свет. Это только немного о том, что с ним делали».

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан предложил задержанному в Киеве экс-судье Николаю Чаусу свои юридические услуги, если тот даст показания против режимов президентов Петра Порошенко и Владимира Зеленского.