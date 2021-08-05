Бывший боец батальона «Айдар» Владимир Прохнич, который 4 августа зашел в здание Кабинета министров с гранатой, находится в отчаянном положении и имеет признаки сильного психического истощения.

Об этом «Сегодня» рассказал его друг капеллан Всеукраинского союза церквей евангельских христиан-баптистов Анатолий Кушнирчук.

По его мнению, нужно смотреть обращение, с которым Прохнич приходит в Кабмин:

«Он обращался в различные инстанции как инвалид II группы. Я не знаю, чего касались обращения. Но это человек, у которого на самом деле нет ничего. Он ничего ни у кого не просил. Он наверняка хотел получить то, что ему принадлежит как инвалиду II группы или участнику боевых действий. Они или проигнорировали, или отказали, и его это довело до такого состояния отчаяния».

Он также добавил, что не верит в то, что Владимир мог подорвать людей в Кабинете министров:

«Человек защищал Украину, готов был умереть и сто раз умирал за Украину. И здесь прийти в центр города и что-то сделать – не верю. Я просто понимаю, что он был доведен до отчаяния и он не знал больше, как донести свои требования».

По словам Кушнирчука, у Владимира сильное психическое истощение, он нуждается в медицинской помощи:

«Это так надо было довести человека до отчаяния! У него не обнаружено в крови ни алкоголя, ни наркотиков. Вывод медиков: имеет глубокое доведение до отчаяния. Имеет высокое давление. Я надеюсь, что адвокаты будут бороться за то, чтобы этому человеку дали принудительную госпитализацию и помогли восстановить здоровье».

Как известно, Владимир с первых дней Революции Достоинства был на Майдане, а когда началась война на востоке Украины и формировались первые подразделения добровольческих батальонов, одним из первых уехал на фронт. Сейчас уже есть адвокаты, которые согласились работать бесплатно.

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