Дипломатическая служба Европейского Союза вызвала посла Беларуси в Брюссель. В ЕС уверены в том, что Лукашенко умышленно поддерживает поток мигрантов в Литву. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

ЕС вызвал посла Беларуси в среду, чтобы выразить ему обвинения о том, что Лукашенко поощряет нелегальную миграцию из страны в Литву. "Высокопоставленный чиновник Европейской службы внешних дел выразил глубокие опасения и четкую позицию ЕС о том, что преобразования мигрантов и беженцев в инструмент неприемлемо", — заявила прессекретар службы Набила Масрали. Европейский Союз призывает, чтобы Беларусь соблюдала свои международные обязательства и прекратила нелегальную миграцию. Стоит отметить, что на сегодня, ЕС ввел санкции против 166 человек, среди которых Лукашенко и его двое сыновей, а также против 15 компаний и агентств, которые тесно связаны с властями страны.