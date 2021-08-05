В четверг, 5 августа, мэр Днепра Борис Филатов провел встречу с генеральным консулом Германии Таней Байер. Для вновь дипломата это — первая официальная встреча в должности. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу горсовета. Сфера ее деятельности — пять восточных областей Украины. "Спасибо за этот визит. Прекрасно, что нам удалось провести личную встречу, тем более, если вы недавно заняли эту должность. Мы очень хорошо общались с вашим предшественником. Я также всегда к вашему распоряжению", — сказал Борис Филатов. Он также пригласил госпожу Байер посетить празднование Дня города Днепра в сентябре. Сейчас присутствие уже подтвердили около двух десятков представителей дипломатического сообщества разных стран мира. Также стороны обсудили дальнейшие перспективы сотрудничества. "Спасибо, что так быстро согласились на встречу. Для меня это — первый официальный визит, который я здесь провожу. И я действительно рада, что эта первая встреча проходит именно с вами", — отметила Таня Байер. Также в эту пятницу, 6 августа, госпожа Байер посетит открытие выставки "Взлом на Востоке. Жизнь меняется", посвященной 30-летнему юбилею воссоединения Германии. Она организована на аллее сквера Героев при содействии Посольства Федеративной Республики Германия и Генерального консульства Федеративной Республики Германия в Донецке с офисом в Днепре, а также Украинским институтом национальной памяти и при поддержке мэрии Днепра. Как сообщалось, В четверг, 22 июля, мэр Днепра Борис Филатов встретился с чрезвычайным и полномочным послом государства Израиль в Украине Джоэлем Лионом. Это одна из последних дипломатических встреч господина Лиона в должности.