В Греции введут ночной комендантский час и запретят музыку в развлекательных заведениях на двух популярных туристических островах. Решение было принято для сдерживания распространения COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. "Ограничение включают комендантский час в ночное время и полный 24-часовой запрет музыки во всех развлекательных заведениях", — говорится в сообщении. Отмечено, что ограничения вступят в силу с этой пятницы и будут действовать до 13 августа после рекомендации комитета экспертов по инфекционным болезням, консультирующий правительство Греции. Указано, что эпидемиологическая ситуация ухудшилась на 69% на острове Закинф (запад Греции), по сравнению с предыдущей неделей, и в на острове Крит в городе Ханья данный показатель вырос на 54%. По последним данным, в Греции с начала пандемии коронавирус обнаружили в 503 885 человек и зафиксировали 13013 летальных случаев.