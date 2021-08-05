Индийские женщины могут похвастаться не только роскошными волосами, но и чистой, бархатной кожей лица — все дело в специфическом уходе, секреты которого постепенно расползлись по всему миру на заметку представительницам прекрасного пола. Например, чудодейственное средство Убтан, которое наверняка займет почетное место на полочке в косметических средств. Косметолог Яна Смирнова раскрыла в Instagram секрет необычного бьюти-продукта родом из Индии и научила его готовить дома. Убтан — это аюрведический средство для очищения кожи 3 в 1. Он заменяет мыло, скраб, маску и даже шампунь, если вы готовы мыть голову больше 10 минут. В Индии Убтан пользуются не одну тысячу лет, а у нас он появился недавно. Убтан — это порошок из молотых трав, орехов, специй и муки. Традиционный Убтан готовят из нутовой муки и индийских трав. Некоторые травы можно найти в индийских магазинах или заменить нашими.

Иллюстративное фото (www.pexels.com) Как использовать Убтан Убтан сохраняется в сухом виде. Чтобы умыться, его нужно развести водой и нанести полученную кашицу на кожу. Она хорошо очищает кожу, насыщает ее полезностями, улучшает кровообращение и при этом не разрушает липидный слой. То есть такое умывание не только не вредно, как практически все моющие средства. Оно полезно! А если компоненты подобраны по типу кожи, то можно решить многие проблемы. Если есть время, можно оставить Убтан на пару минут на лице. Будет маска. По ощущениям, кожа после гладкая, нежная и свижа.Незаперечний плюс Убтан — его можно приготовить самостоятельно! Причем подобрать компоненты под свои запросы. А если вспомнить о нем заблаговременно и собрать травы летом, то будет еще и бесплатно. Минус только один — нужно привыкнуть. Убтан занимает больше времени и не такой удобный, как обычная пенка.

Иллюстративное фото (www.pexels.com) Как приготовить Убтан самостоятельно Вот схема, по которой можно приготовить Убтан самостоятельно! 40-50% — основа, как правило — борошно20% — растения, содержащие сапонини20-30% — трави10% — дополнительные компоненты Мука. Универсальный вариант — овсяная. Для сухой кожи: овсяное, рисовая, гречневая, миндальное Жирной: нутовой, овсяное, гороховое, чечевичное, пшеничная цельнозерновая Проблемная кожа: кукурузное, нутовой Зрелая и сухая кожа: льняное, ржаной, миндальное. К муке можно добавить молотые отруби, зародыши пшеницы, толокно, сухое молоко, кунжут, миндаль, бесцветную хну.

Иллюстративное фото (www.pexels.com) Сапонин: корни: мыльнянки, солодки, первоцвета весеннего, фиалки, женьшеня, хвоща полевого и даже хрена, а также семян льна. Травы. Если у вас есть те, которых нет в списке, почитайте о них и смело добавляйте. Шалфей для проблемной кожи, обладает антисептическим и успокаивающим действием Ромашка успокаивает и снимает покраснение, противовоспалительное действие Мята и мелисса для любого типа кожи и при любых проблемах, тонизируют и освежают, к тому же приятно пахнут. Только не много. Подорожник заживляет ранки, противовоспалительный эффект Душица — антибактериальный компонент Эвкалипт обладает антибактериальным и противовоспалительным свойством Листья земляники отбеливает, выравнивает цвет лица, зменшуюе пигментацию

Иллюстративное фото (www.pexels.com) Крапива — универсальное средство, хорошо подходит для всех типов кожи Цветы липы для сухой и зрелой кожи, сужают поры, придают коже эластичность Календула — универсальное средство, особенно при раздражениях и воспалениях Фиалка и цветы василька для сухой кожи, хорошо смягчают и увлажняют Хвощ сужает поры, успокаивает и снимает воспаление Цветки лаванды — противовоспалительное средство, природный антисептик, выравнивает цвет лица, борется с пигментными пятнами и акне Череда обладает успокаивающим, противовоспалительным, ранозаживляющим действием Не знаете, что выбрать? Берите ромашку, крапиву и лаванду! Дополнительные компоненты, которые мы добавляем совсем немного: глина морская соль, квасцы ламинария, фукус, спирулина и другие водоросли сухая кожура цитрусовых, особенно для жирной кожи! специи: мускатный орех, корица, имбирь, кардамон, кориандр, базилик и т. д. куркума стоит отдельно, так как это мощный антисептик.Добре для проблемной кожи, но окрашивает лицо в желтый. аюрведические порошки — нем, амла, ашваганда, Трифала и другие-растительные, фруктовые пудры и экстракты в порошке клетчатка (обычная пищевая) активированный уголь Напомним, что ранее косметолог Станислав Арканников научил справляться с пигментацией кожи в домашних условиях.