Поселок Кирилловка на Азовском море снова атаковали медузы, пока что туристов это не смущает.

Снимки опубликовал Telegram-канал «Запорожье новости».

На кадрах видно, что на берегу лежат десятки медуз, при этом людей не так много.

Напомним, медуза жалит, потому что так добывает себе пищу: парализуя добычу ядом стрекательных клеток (на куполе стрекательных клеток нет, в воде можно отвести от себя медузу за купол). Нельзя играть с медузой, которая уже лежит на берегу, даже умирая на солнце, она может ужалить. Что делать при ожоге:

Промыть ожог уксусом. Конечно, на пляж его с собой никто не берет — подойдет лимон или помидор (в них высоко содержание органических кислот). Нельзя промывать ожог водой — никакой!

Удалить остатки щупалец.

Выпейте обезболивающее (аспирин, ибупрофен)

Выпейте антигистаминное, чтобы остановить аллергическую реакцию.

Пейте много жидкости — она выводит токсины из организма.

Уйдите с солнца — к ожогу медузы добавится еще и солнечный.



Над Азовским морем в районе Кирилловки пронесся смерч.

На популярном курорте Кирилловке на центральном пляже убило током 23-летнего парня, который обслуживал надувной аттракцион «Горка». Молодой человек надувал банан, взялся мокрыми руками за провод, чтобы включить компрессор, и погиб от удара электрическим током.