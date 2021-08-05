Поселок Кирилловка на Азовском море снова атаковали медузы, пока что туристов это не смущает.
Снимки опубликовал Telegram-канал «Запорожье новости».
На кадрах видно, что на берегу лежат десятки медуз, при этом людей не так много.
Напомним, медуза жалит, потому что так добывает себе пищу: парализуя добычу ядом стрекательных клеток (на куполе стрекательных клеток нет, в воде можно отвести от себя медузу за купол). Нельзя играть с медузой, которая уже лежит на берегу, даже умирая на солнце, она может ужалить. Что делать при ожоге:
- Промыть ожог уксусом. Конечно, на пляж его с собой никто не берет — подойдет лимон или помидор (в них высоко содержание органических кислот). Нельзя промывать ожог водой — никакой!
- Удалить остатки щупалец.
- Выпейте обезболивающее (аспирин, ибупрофен)
- Выпейте антигистаминное, чтобы остановить аллергическую реакцию.
- Пейте много жидкости — она выводит токсины из организма.
- Уйдите с солнца — к ожогу медузы добавится еще и солнечный.
Над Азовским морем в районе Кирилловки пронесся смерч.
На популярном курорте Кирилловке на центральном пляже убило током 23-летнего парня, который обслуживал надувной аттракцион «Горка». Молодой человек надувал банан, взялся мокрыми руками за провод, чтобы включить компрессор, и погиб от удара электрическим током.