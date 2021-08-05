Конституционный суд Франции поддержал ряд новых карантинных ограничений, которые предложила французская власть. Суд признал конституционными внедрения "паспортов здоровья" и принудительную вакцинацию определенных категорий населения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro. Конституционный суд с оговорками одобрил принятый недавно парламентом документ об усилении карантинных ограничений. Суд поддержал пропуск в кафе и торговые центры за "паспортами здоровья" и одобрил обязательную вакцинацию медицинских работников. Однако Конституционный суд не разрешил французским властям разрывать контракты с работниками, которые отказываются вакцинироваться, а также не поддержал положение об обязательном самоизоляцию в случае заражения коронавируса. Напомним, внедрение "паспортов здоровья" во Франции вызвало возмущение в обществе и спровоцировало массовые протесты.