В четверг, 5 августа, суд наложил арест на 13 самолетов российских авиакомпаний. Поскольку они использовались для перевозки пассажиров с / у закрытого Украины пункта пропуска "Симферополь-авиа". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АР Крыма и Севастополя. Досудебным расследованием было установлено неоднократное нарушение должностными лицами одной из российских авиакомпаний, которая осуществляет регулярные рейсы в оккупированный Крыму, порядка въезда и выезда из нее, с целью причинения вреда украинским интересам. "В период с 2019 года и по настоящее время, в нарушение норм международного и украинского законодательства, авиаперевозчиком незаконно используются 13 пассажирских самолетов марки Airbus, для переправки лиц через госграницу Украины, а на его официальном вебсайте осуществляется непосредственная продажа билетов в / из оккупированного полуострова" , — говорится в сообщении. В прокуратуре заявили, что Украина считает осуществления перелетов иностранными компаниями на территорию полуострова нарушением норм международного права, подрывают суверенитет страны и нарушают законодательства Украины, что влечет за собой уголовную ответственность авиаперевозчиков, операторов и капитанов воздушных судов. В ведомстве добавили, что регулярные авиаперевозки в оккупированный Крым осуществляют 37 российских авиакомпаний. Напомним, в августе прошлого года Украина денонсировала авиационные соглашения СНГ из-за незаконных полеты России в оккупированный Крым.