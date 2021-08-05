Курс доллара на межбанке в продаже 5 августа 2021 по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 4 копейки до 26,93 гривен за доллар, курс в покупке до 26,91 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 20 копеек до 31,87 гривен за евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные компании "Укрдилинг". Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 26,9100 — 26,9300 грн / доллар, евро 31,8560 — 31,8770 грн / евро, российский рубль 0,3676-0,3682 грн / рубль. Напомним, 4 августа торги по доллару закрылись в диапазоне: 26,9500 — 26,9700 грн / доллар, евро 32,0516 — 32,0727 грн / евро, российский рубль 0,3698 — 0,3702 грн / рубль. курс НБУ Доллар дорожает второй день подряд. Официальный курс гривны к доллару на 6 августа установлен на таком уровне: 26,9395 гривен за 1 доллар (+0,0301 грн). При этом курс доллара на 5 августа составил: 26,9094 гривен за 1 доллар.