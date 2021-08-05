Кабинет министров может снизить тариф на электроэнергию для населения на 24 коп. / КВт ч до 1,44 грн / кВт.ч за счет изъятия в облэнерго средств по ремонту электрических сетей. Об этом говорится в проекте постановления, разработанного Министерством энергетики, которая есть в распоряжении РБК-Украина. По имеющимся данным, проект будет рассмотрен на заседании 6 августа. Льготный тариф 1,44 грн / кВт.ч будет действовать для всех категорий потребителей независимо от уровня дохода и потреблении до 30 апреля 2022 года. Финансировать льготный тариф предложено как за счет государственных компаний "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" так и за счет средств, предназначенных для ремонта линий электропередачи. НАЭК "Энергоатом" будет обязан продавать электроэнергию по 15 коп. / КВт.ч, "Укргидроэнерго" — по 1 коп. / КВт.ч, а все облэнерго компенсировать разницу между рыночной ценой на электроэнергию и льготным тарифом за счет своих инвестиционных программ . Напомним, 2 августа появилась информация, что Кабмин планирует еще снизить тарифы на электроэнергию для населения за счет снижения затрат на ремонты оборудования и линии электропередачи, 70% которых и так находятся в аварийном состоянии. Потери в украинском электросетях превышают 10%, что обходится потребителям в 20 млрд грн ежегодно. На сегодня тариф на электроэнергию для бытовых потребителей составляет 1,68 грн / кВт при рыночной цене более 4 грн / кВт.ч. Тариф на электроэнергию в Украине остается в 4 раза ниже, чем в странах Европы и не пересматривался с 2017 года. За счет отказа от ремонтов сетей, правительство может снизить тарифы до 1,44 грн / кВт.ч. По данным Государственной службы статистики, средняя платежка за электроэнергию в Украине не превышает 10% всех расходов домохозяйств на оплату жилищно-коммунальных услуг. 80% занимает плата за услуги централизованного отопления и природный газ. Для решения проблем аварийности электросетей в 2020 году НКРЕКП приняло решение о RAB-регулирования. Цель — увеличить инвестиции в замену и обновление электрических сетей.