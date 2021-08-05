Министерство культуры и информационной политики Украины утвердило историко-архитектурный план Киева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы ведомства Александра Ткаченко в Facebook. "Рассмотрение занял много времени, были и дебаты по отдельным предложениях. Именно поэтому проект дорабатывался несколько раз. Но теперь официально: процесс наконец завершен! С учетом замечаний экспертов научно-методического совета нашего министерства", — написал он в Facebook в среду, 4 августа . По словам министра, утверждение опорного плана позволит противостоять разрушению выдающихся памятников города и усилить ответственность застройщиков за такие нарушения. "Теперь дискуссии о том, что можно строить и где будут определены в этом историко-архитектурном опорном плане", — отметил Ткаченко. Подробнее о том, почему набрало обороты уничтожения "старинного вида" украинской столицы — читайте в статье РБК-Украина.