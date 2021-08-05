В июля 2021 г. года мировые цены на продукты питания продолжили снижаться второй месяц подряд. Среднее значение индекса продовольственных цен ФАО оказалось на 1,2% ниже по сравнению с июньским показателем, но все еще на 31,0% выше показателя за тот же период 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН). Как отметили в ФАО, зафиксированное в июле снижение стало результатом сокращения котировок большинства зерновых культур и растительных масел, а также молочной продукции. Среднее значение индекса цен на зерновые ФАО в июле оказалось на 3,0% ниже июньских показателей, что обусловлено снижением международных цен на кукурузу на 6,0 процента по сравнению с предыдущим месяцем вследствие более высокого, чем ожидалось ранее, урожая в Аргентине и улучшения видов на урожай в США вместе с тем состояние посевов в Бразилии по-прежнему вызывает беспокойство. Индекс цен на молочную продукцию снизился на 2,8% по сравнению с июнем, на что повлияло замедление рыночной активности в Северном полушарии из-за продолжающихся летние отпуска. Индекс цен на растительные масла ФАО достиг пятимесячного минимума, снизившись на 1,4% по сравнению с июнем: рост цен на пальмовое масло не разрешило компенсировать снижение цен на соевое, рапсовое и подсолнечное масла. Вместе с тем значение индекса цен на сахар ФАО в июле выросло на 1,7%, и эта тенденция продолжается уже четвертый месяц подряд. Среднее значение индекса цен на мясо ФАО незначительно увеличилось по сравнению с июнем.