Погода в Украине 6 августа будет обусловлена циклоном, который спровоцирует ливни, шквалы, грозы и град на западе, севере и в центре.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, на юге и востоке серьезных осложнений из-за циклона не будет. Температура воздуха там, а также большинстве областей центральной Украины 29-34 градуса. На западе 22-27 градусов, на севере 25-29 градусов.

В Киеве завтра прогнозируются грозовые дожди, местами шквалистое усиление ветра. Температура воздуха ожидается в пределах 27 градусов.

Как сообщалось ранее, во Львове во время урагана, который сопровождала сильная гроза, погибли парень с девушкой — они сидели на лавочке в Стрыйском парке, когда туда свалилось большое дерево.

По Закарпатской области 1 августа пронесся ураган с грозой. Сильный ветер валил деревья, обрывал линии электропередач и срывал крыши.

Синоптики озвучили прогноз погоды на последний летний месяц — август для большинства регионов Украины начнется с переменных дождей, гроз и заметного похолодания.