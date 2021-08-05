Государственное бюро расследований и полиция расследуют уголовные производства по давлению и рейдерской атаки на Николаевский глиноземный завод. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу предприятия. Действия членов организации "Стоп шлам" полиция квалифицирует по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины как покушение на мошенничество в особо крупных размерах. "Согласно материалам уголовного производства, чтобы завладеть имуществом завода, группа лиц сфабриковано документы, на основании которых в дальнейшем был подан иск от якобы 1279 членов организации о взыскании компенсации морального вреда в размере 9200000000 грн", — говорится в сообщении. В то же время ГБР расследует 2 уголовных производства в отношении неправомерных действий должностных лиц Заводского районного суда города Николаева, который решил взыскать с завода более 9 млрд грн компенсации. Одно производство правоохранители квалифицируют по статьям 376-1 УК "Незаконное вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота суда и 366 УК" Служебный подлог ". Оказалось, что должностные лица Заводского районного суда провели распределение дела по иску активистов вопреки требованиям действующего законодательства в нерабочее время и с процессуальными нарушениями. Еще одно дело расследуется по статье 364 УК "Злоупотребление властью или служебным положением" в отношении судьи Ирины Бобровой, которая приняла к производству иск и вынес решение без уплаты судебного сбора, который должен был быть не менее 92 млн грн. В НГЗ заметили, что при рассмотрении упомянутых материалов, судья Боброва приняла во внимание откровенно незаконную экспертизу, игнорировала все ходатайства стороны защиты и отказываясь вызвать в суд "пострадавших". Напомним, ранее юристы Николаевского глиноземного завода получили решение Центральной экспертно-квалификационной комиссии при Минюсте, что приостановила свидетельства экспертов, насчитали 9200000000 грн морального ущерба для ОО "Стоп Шлам". Согласно тексту документа, эксперты вышли за пределы своих специальных знаний в качестве экспертов-психологов. Также в заключении указано, что эксперты не только не общались с пострадавшими, но и использовали несуществующую методику.