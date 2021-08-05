Скандальный украинский писатель Лариса Ницой заявила, что русский язык нужно называть московским, ведь исторически это правильно, потому что Россия «стырила» название языка.

Своим мнением она поделилась в эфире канала «Украина 24».

Ницой упрекнула украинцев, которые заявляют, что не готовы отказаться от общения на русском, подчеркнув, само называет языка «стырили»: «Русский язык – наше название, у нас «стырили».

Писатель советует называть его «московским языком», а Россию — Московией.

Она также указала, что ее возмущает засилье русского языка на украинском телевидении и радио, в среди политиков, в общественном пространстве и просто в быту:

«Телевизор включаешь, там преимущественно все звучит на московском языке, радио – куча московского. Все общение наше и дальше продолжается по привычке на московской».

Скандальная писательница Лариса Ницой заявила, что детей украинских граждан, которые оказались на оккупированных территориях, нельзя принимать в детские лагеря находящиеся на подконтрольной Киеву территории.

Скандальная писательница Лариса Ницой назвала игрока сборной Украины по футболу Артема Довбика «московитом» и получила после этого критику в свой адрес. После этого она назвала «слабаками» тех, кто заступился за спортсмена, рассказав о том, как страдают украиноязычные подростки.