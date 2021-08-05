Новая вспышка COVID-19 в Украине ожидается уже в течение ближайших двух недель. Уже сейчас 20 областей демонстрируют тревожный тренд по заболеваемости.

Об этом сообщает Kyiv School of Economics.

В столице по крайней мере одну дозу вакцины получили уже 20% населения, однако в других регионах темпы вакцинации ниже. В большей части областей уже растет уровень госпитализаций, что свидетельствует о возможной вспышке уже в течение следующих двух недель.

Аналитики отмечают, коэффициент выявления новых случаев в Украине незначительно ухудшилось, но остается беспрецедентным хорошим — 2,3%. На фоне роста смертности в других странах Европы, смертность в Украине переместилась на седьмую позицию с пятой и сейчас находится на уровне плато. В среднем количество умерших за сутки 15 человек.

По оценкам Киевской школы экономики, смертность в Украине будет находиться на уровне плато и в ближайшее время. По уровню заболеваемости среди крупных европейских стран Украина продолжает находиться на 13 отметке.

Однако в разрезе областей ситуация только ухудшается и сейчас в 20 из 25 регионов отмечается рост количества госпитализаций.

В зоне риска находятся:

Днепропетровская,

Одесская,

Донецкая,

Житомирская,

Закарпатская,

Хмельницкая области.

Уже сейчас эти области составляют половину всего роста госпитализаций в стране.

Регионами «временной безопасности» является Киев, Полтавская, Сумская и Черниговская области.

Европейский Союз одобрил украинские цифровые COVID-сертификаты на техническом уровне. Теперь ожидается политическая часть взаимного признания.

Рост заболеваемости COVID-19 в Украине неизбежен. Председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны, академик НАН Украины Сергей Комисаренко считает, что в стране нужно ускорить темпы вакцинации, наказывать тех, кто ходит без масок и разрешить повторную вакцинацию другим препаратом.