Новая вспышка COVID-19 в Украине ожидается уже в течение ближайших двух недель. Уже сейчас 20 областей демонстрируют тревожный тренд по заболеваемости.
Об этом сообщает Kyiv School of Economics.
В столице по крайней мере одну дозу вакцины получили уже 20% населения, однако в других регионах темпы вакцинации ниже. В большей части областей уже растет уровень госпитализаций, что свидетельствует о возможной вспышке уже в течение следующих двух недель.
Аналитики отмечают, коэффициент выявления новых случаев в Украине незначительно ухудшилось, но остается беспрецедентным хорошим — 2,3%. На фоне роста смертности в других странах Европы, смертность в Украине переместилась на седьмую позицию с пятой и сейчас находится на уровне плато. В среднем количество умерших за сутки 15 человек.
По оценкам Киевской школы экономики, смертность в Украине будет находиться на уровне плато и в ближайшее время. По уровню заболеваемости среди крупных европейских стран Украина продолжает находиться на 13 отметке.
Однако в разрезе областей ситуация только ухудшается и сейчас в 20 из 25 регионов отмечается рост количества госпитализаций.
В зоне риска находятся:
- Днепропетровская,
- Одесская,
- Донецкая,
- Житомирская,
- Закарпатская,
- Хмельницкая области.
Уже сейчас эти области составляют половину всего роста госпитализаций в стране.
Регионами «временной безопасности» является Киев, Полтавская, Сумская и Черниговская области.
Европейский Союз одобрил украинские цифровые COVID-сертификаты на техническом уровне. Теперь ожидается политическая часть взаимного признания.
Рост заболеваемости COVID-19 в Украине неизбежен. Председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны, академик НАН Украины Сергей Комисаренко считает, что в стране нужно ускорить темпы вакцинации, наказывать тех, кто ходит без масок и разрешить повторную вакцинацию другим препаратом.