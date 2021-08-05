Сегодня днем на автодороге Львов-Ужгород в селе Оброшино (Львовская область) произошло ДТП с участием полицейского автомобиля. По предварительным данным, в аварии есть пострадавшие. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Varta1. По его данным, столкнулись полицейский автомобиль Renault Duster и Skoda Octavia с львовскими номерами. В результате аварии пострадали три человека. На месте ДТП работают правоохранители. Причины и обстоятельства аварии выясняются. Издание опубликовало видео и фотографии с места ДТП. На них видно поврежденные автомобили. В полицейской машины разбита передняя часть, в Skoda Octavia — заднее левое крыло и пассажирскую дверь.

Фото: под Львовом произошло ДТП с участием полицейских: есть пострадавшие (varta1.com.ua)