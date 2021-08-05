Погода в Украине в первой половине августа ожидается достаточно нестабильна, синоптическая ситуация в разных регионах будет кардинально отличаться — от жары в восточных и южных областях до резкого похолодания на западе страны.

Такой прогноз дали синоптики на сайте Meteoprog.

Какая погода ожидается в период с 31 июля по 13 августа в разных городах Украины в центральных, северных, южных, восточных и западных регионах:

В Киеве по 2 августа столбики термометров будут подниматься, однако уже 3-го упадут с 32 градусов до 25. При этом с 5 на 6 августа снова потеплеет с 22 до 31 градуса. Впрочем, жителей столицы и в дальнейшем ожидают «качели» через каждые один-два дня, но до 12 августа вернется жара до 32 градусов. Дождливых дней будет мало, будет преобладать облачная или даже пасмурная погода.

В Харькове к началу недели установится жара до 37 градусов, но уже во вторник, 3 августа, посвежеет сразу до 28. до 6 августа столбики термометров поднимутся до отметки 34 градусов, и дальше начнется жаркий период, который продлится с незначительными колебаниями больше недели.

В Одессе первый день августа принесет 33-градусную жару, а дальше практически ежедневно термометры демонстрировать постепенное снижение к отметке в 27 градусов. Существенные осадки в Южной Пальмире в ближайшие две недели не прогнозируются.

Во Львове с 1 на 2 августа термометры опустятся с 28 градусов до 22 и далее до 10-го числа ожидаются «волнообразные» перепады примерно в 5 градусов. При этом вскоре ожидаются такие погодные фокусы, как резкое падение температуры воздуха с 12 на 13 августа с 32 градусов до 19. Всю первую половину августа будет сопровождать облачная или пасмурная погода.

В Днепре ближайшие две недели тоже будут колебания температуры, но только в пределах «жара — сильнее жара». Так, столбики термометров станут колебаться от 30 до 35 градусов, а дождливых дней, которые принесли приятную свежесть, особенно не предвидится.

В Николаеве по 14 августа будет жарко, столбики термометра не опустятся даже до 30 градусов, при этом 6-7 и 12-13 августа прогнозируется 36 … 37 градусов. Синоптики значительные дожди не обещают.

В Луцке последний день июля принесет жаркую погоду до 32 градусов, а первый день августа продемонстрирует снижение температуры, и уже 2-го числа похолодает до 21. До 4 августа вновь потеплеет, но уже 5-го состоится очередной резкий спад уже до 18 градусов. Затем с 6 по 12 августа столбики термометров поднимутся до 34, а 13-го обвалятся до 18.

В Луганске ближайшие две недели сохранится очень жаркая погода, причем 2 августа ожидается настоящая парилка до 38 градусов. К 4-му «посвежеет» до 30, и дальше столбики термометров будут колебаться в пределах 32 … 35 градусов. Период с 5 по 10 августа прогнозируется переменная облачность, несмотря на высокую температуру.

В Чернигове до 2 августа температура воздуха повысится до 32 градусов, но уже 3-го ожидается спад до 25, а 5 августа — до 21 градуса. На следующий день столбики термометров поднимутся до 28 и дальше пойдут почти ежедневные перепады: минимум 25 и максимум 32 Периодические дожди в сильных ливней доходить не будут.

В Черновцах снижение температуры воздуха ожидается после 2 августа, но вместе с тем начнутся «качели»: от 24 до 33 градусов всю первую половину последнего месяца лета. В этот период будет преобладать облачная и пасмурная погода с дождями.

Как сообщалось, ранее народный синоптик в своем прогнозе рассказал, что в августе украинский ждет аномальная жара до 40 градусов.