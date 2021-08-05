В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 5 августа в Украине — во многих областях прогнозируются шквалы.

Синоптики предупреждают об осадках 5-6 августа в западных, северных, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях: «Грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с, вечером 5 августа на Закарпатье и в Карпатах, 6 августа в западной части страны значительные дожди (I уровень опасности, желтый). Ночью 6 августа в Карпатах сильные дожди (II уровень опасности, оранжевый)».

5 августа в восточных, Сумской, Киевской, Житомирской, Полтавской, Николаевской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Сегодня температура воздуха составит 24-26 градусов на западе, в центре и на севере 24-29, на востоке и юге 29-32 градуса.

Как сообщалось ранее, во Львове во время урагана, который сопровождала сильная гроза, погибли парень с девушкой — они сидели на лавочке в Стрыйском парке, когда туда свалилось большое дерево.

По Закарпатской области 1 августа пронесся ураган с грозой. Сильный ветер валил деревья, обрывал линии электропередач и срывал крыши.

Синоптики озвучили прогноз погоды на последний летний месяц — август для большинства регионов Украины начнется с переменных дождей, гроз и заметного похолодания.