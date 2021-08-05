Белорусская спортсменка Кристина Тимановська заявила, что при возвращении из Токио в Беларусь ее могли посадить в психиатрическую больницу. Предупредить легкоатлетка об этом в последний момент успела ее бабушка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Тимановской в Варшаве. "Бабушка позвонила мне, когда меня уже везли в аэропорт, и сказала:" пожалуйста, не возвращайся в Беларусь, это не безопасно. У меня было около 10 секунд на принятие решения ", — рассказал Тимановська. По словам спортсменки, ее родные опасаются, что если бы она вернулась из Токио в Беларусь, то ее отправили в психиатрическую больницу. Тимановська добавила, что всегда была далека от политики, не ходила на акции и не подписывала никаких писем, а также ничего не говорила против белорусского правительства. "Я спортсмен и ничего не понимал в политической жизни. Я стараюсь в жизни не заниматься ничем, кроме спорта, и изо всех сил стараюсь не отворачиваться на политику", — уточнила она. Напомним, на пресс конференции Тимановська назвала условие своего возвращения в Беларусь. Тимановська прибыла в Варшаву самолетом вчера вечером. Она летела из Токио с пересадкой в Вене. Польша предоставила Тимановський гуманитарную визу, чтобы она могла убежать от белорусского режима. Отметим, человек Тимановськои также бежал из Беларуси после скандала с женой в Токио. Он въехал в Украину и получил польскую гуманитарную визу. С чего начался скандал, подробнее читайте в материале РБК-Украина.