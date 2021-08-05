Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что правоохранители рассекретят материалы дела о боях под Иловайск. Служба безопасности Украины уже направила соответствующие ходатайства в Генштаб. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Венедиктова. Во время встречи с родными военных, погибших, пленных или пропавших без вести во Иловайск, Венедиктова рассказала о решении рассекретить материалы дела об организации и сами боевые действия в районе города. "Службой безопасности Украины уже направлены соответствующие ходатайства о рассекречивании документов в Генеральный штаб ВС Украины и других органов для принятия соответствующих решений", — сказала она. Венедиктова добавила, что на официальном сайте Офиса генпрокурора будет размещено специальный раздел о Иловайске трагедии, в котором будут содержаться информация о ходе и результатах следствия и рассекреченные материалы дела. Как известно, 29 августа 2014 российские вооруженные формирования напали на украинских военных, которые в рамках гуманитарных договоренностей с РФ выходили из окружения "зеленым коридором". В результате нападения погибли 366 украинских военных, 429 получили ранения, а 300 — попали в плен. Еще 24 военных пропали без вести. Напомним, на днях двум генералам Вооруженных сил России сообщили о подозрении в деле о боях под Иловайск.