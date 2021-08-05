Тарифы на электроэнергию в Украине сейчас одни из самых низких в Европе, но уже в III квартале 2021 года цены для населения с дифференцированными тарифами вырастут в зависимости от объемов потребления, — об этом говорилось в «Инфляционном отчете» Национального банка Украины. В документе говорится, что в 2022-2023 годах темпы роста цен на электроэнергию будут одними из самых высоких среди компонентов инфляции из-за приведения их к экономически обоснованным уровням.

Пока что с 1 августа тариф на электроэнергию для населения остается без изменений — 1,68 гривны за 1 киловатт-час. Политики часто повторяют, что тарифы на электроэнергию (и не только) в Украине едва ли не самые низкие в Европе — это является основанием для того, чтобы их постепенно повышали. Противники этого заявляют, что при этом в европейских стран доходы намного выше, чем в Украине. Сколько на самом деле платят за электроэнергию в Европе, говорится в материале Апострофа.

Система тарифов в европейских странах очень отличается от той, к которой привыкли украинцы. Тарифы там дифференцируются по потреблению, причем почти везде, чем больше потребляет домохозяйство, тем тариф для него ниже. И это соответствует общеизвестному принципу торговли — оптом дешевле. Но такая система работает только там, где потребители платят за энергию полную цену.

Например, в Польше (данные Европейского статистического офиса Eurostat) тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей в соответствии с потреблением распределяются следующим образом:

— до 1000 кВт-ч в год — 21 евроцент (6,66 грн);

— от 1000 до 2500 кВт-ч в год — 16,3 евроцента (5,17 грн);

— от 2500 до 5000 кВт-ч в год — 15,1 евроцента (4,79 грн);

— от 5000 до 15000 кВт-ч в год — 14,23 евроцента (4,51 грн).

В разных странах действуют различные тарифы.

Автор материала отмечает, что развитые страны Западной Европы имеют гораздо более высокие тарифы. В этом отношении лидерство удерживает Испания, где стоимость одного киловатт-часа достигает почти 20 гривен. Отдельно в этом ряду стоят Нидерланды, где тариф на электроэнергию для небольших потребителей является отрицательным. То есть, можно предположить, что домохозяйства этой категории еще получают средства от государства. Такой порядок, вероятно, выполняет двойную функцию: во-первых, является формой социальной защиты малоимущих слоев, а, во-вторых, побуждает домохозяйства к экономному пользованию ресурсами, поскольку для потребителей, которые выходят за лимит в 1000 киловатт-часов в год, значения тарифов уже вполне положительные.

При этом зависимость между доходами населения и ценами на энергию не является прямой, и не всегда жители богатых стран должны платить больше. Например, в Испании тарифы на электроэнергию существенно выше, чем в Германии, хотя испанцы в среднем зарабатывают почти вдвое меньше. Поляки и венгры имеют примерно равные доходы, но поляки платят за электричество по вдвое более высокому тарифу. Так же и молдаване, которые имеют почти такие же доходы, как украинцы, платят в 1,7 раза больше. Меньше всего по отношению к своим доходам тратят жители Венгрии, Литвы, Эстонии и Германии.

Таким образом, можно констатировать, что украинцы платят за электричество не меньше большинства европейцев, а, если сравнивать с отдельными странами, намного больше.

Как сообщалось ранее, коммунальщики нашли способ обойти прямой запрет на выставление дополнительных платежей за жилищно-коммунальные долги в период карантина. Украинцы, несмотря на то, что карантин в Украине еще не закончился, начали получать квитанции со штрафными санкциями.

Цены на ключевые продукты питания — молоко, яйца, мясо могут вырасти для украинцев уже этой осенью. Также подорожают и некоторые овощи.