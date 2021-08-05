После мощных магнитных бурь, которые обрушились на землян в июле, в августе сильных магнитных бурь не ожидается. При этом, в начале августа возможно возмущение магнитной сферы.

По прогнозам Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, два метеоудара ожидаются 5 и 6 августа, но они не достигнут уровня магнитной бури, передает НАРОДНА ПРАВДА.

Незначительные магнитные колебания возможны 7, 11, 12, 13 и 24 августа.

Чтобы чувствовать себя комфортно во время изменений в магнитной сфере, медики советуют делать зарядку, принимать контрастный душ и избегать больших физических нагрузок. Нужно стараться как можно меньше находиться под солнечными лучами. Люди с хроническими заболеваниями должны не забывать регулярно принимать предписанные врачом медикаменты.

По данным Всемирной организации здравоохранения, магнитные бури оказывают значительное влияние на самочувствие большинства жителей Земли (около 60%). Наибольшая вероятность влияния касается людей, которые имеют проблемы с сердцем или сосудами. Поэтому в такие периоды возрастает угроза инфарктов, сердечных приступов и тромбоза. Также повышается опасность высокого артериального давления и психических расстройств. Кроме этого, магнитные бури могут вызывать сильные головные боли, бессонницу и головокружение. Возможны и гормональные скачки.

Чтобы избежать негативных последствий влияния магнитных бурь, надо иметь при себе необходимый набор препаратов — для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также эксперты советуют провести день бури в спокойном режиме, избегая стрессов и серьезных нагрузок на тело и мозг.

Напомним, ранее НАРОДНАЯ ПРАВДА сообщала, что врачи советуют в августе подготовить свой организм к зимне-весеннему авитаминозу и рабочим будням, насытить его витаминами, разгрузить себя путешествиями и набраться положительных эмоций.

Кроме того, ранее астрономы предупреждали о мощных магнитных бурях в августе.