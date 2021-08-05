Предложенный Министерством энергетики механизм льготного тарифа на электроэнергию незаконно и поставит под угрозу функционирование электросетей. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на письмо общественного союза "Умные сети Украины". "Последствиями принятия данного проекта постановления станет приостановление большинства инвестиционных проектов, начатых в 2021 году, и их существенное уменьшение в будущем", — говорится в письме союза. В союзе облэнерго предупредили, что проект постановления грубо нарушает законы "О рынке электрической энергии" и "О защите экономической конкуренции" и не может быть принят в предложенной редакции. Деятельность облэнерго в случае введения этого механизма, будет убыточна и финансово несбалансированная, считают в организации. Там отметили, что в структуре тарифов облэнерго устанавливаются НКРЕКП, отсутствуют источники для компенсации производителям электроэнергии. В ассоциации предупредили, что в случае принятия правительством заведомо незаконного решения, ремонты и обновление линий передачи и оборудования станут невозможными, что приведет к массовым аварий в сетях. Напомним, 2 августа появилась информация, что Кабмин планирует еще снизить тарифы на электроэнергию для населения за счет снижения затрат на ремонты оборудования и линии электропередачи, 70% которых и так находятся в аварийном состоянии. Потери в украинском электросетях превышают 10%, что обходится потребителям в 20 млрд грн ежегодно. На сегодня тариф на электроэнергию для бытовых потребителей составляет 1,68 грн / кВт при рыночной цене более 4 грн / кВт.ч. Тариф на электроэнергию в Украине остается в 4 раза ниже, чем в странах Европы и не пересматривался с 2017 года. За счет отказа от ремонтов сетей, правительство может снизить тарифы до 1,44 грн / кВт.ч. По данным Государственной службы статистики, средняя платежка за электроэнергию в Украине не превышает 10% всех расходов домохозяйств на оплату жилищно-коммунальных услуг. 80% занимает плата за услуги централизованного отопления и природный газ. Для решения проблем аварийности электросетей в 2020 году НКРЕКП приняло решение о RAB-регулирования. Цель — увеличить инвестиции в замену и обновление электрических сетей.