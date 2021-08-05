5 августа стало известно о смерти бывшего премьер-министра Украины и первого председателя Службы безопасности Евгения Кирилловича Марчука.

Об этом в Facebook сообщила его жена – журналист и общественно-культурный деятель Лариса Ившина:

Ему было 80 лет.

Марчук родился 28 января 1941 года в селе Долиновка. Работал в Комитете госбезопасности (КГБ) УССР. А после провозглашения независимости Украины стал первым главой Службы безопасности. Дважды был народным депутатом. В 1995-м стал премьер-министром и руководил украинским правительством по май 1996 года. В 1999 году его назначили секретарем Совета национальной безопасности и обороны, в 2003-2004 годах Марчук был министром обороны Украины.

С 2015 года был одним из участников украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, с ноября 2018-го по май 2019 года Евгений Кириллович возглавлял делегацию.