В Мадриде арестовали беглеца итальянца, которого называют лидером одной из самых богатых преступных организаций в мире. Итальянские правоохранители идентифицировали его как 60-летнего Доменико Павильянити, лидера базируется в Калабрии преступного синдиката "Ндрангета". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press. Павильянити был задержан в ходе совместной операции с карабинерами. У него при себе были поддельные португальские документы, шесть мобильных телефонов и 6000 евро. Полиция считает, что Павильянити является главой клана "Ндрангета", названного в его честь, который действует по всему миру с базы в трех деревнях в итальянском регионе Калабрия. Павильянити был заочно приговорен в январе этого года до 11 лет, восьми месяцев и 15 дней лишения свободы за ряд преступлений, включая убийство и преступное сообщество с целью торговли наркотиками. Ранее он был осужден в Италии к пожизненному заключению, сокращенного позже до 30 лет, за серию убийств и преступлений, связанных с торговлей наркотиками, начиная с 1980-х годов. Но он был уволен в октябре 2019 из-за ошибки при подсчете срока. Он бежал в Испанию, где ему помогали и защищали подельники с наркоторговли.

Фото: один из боссов итальянской мафии Доменико Павильянити (by Italian Carabinieri) Преступный синдикат "Ндрангета" набирал силу по мере упадка сицилийской мафии. По словам следователей, он использовал десятки миллиардов долларов, полученных от продажи кокаина, для расширения своего криминального влияния и разветвления в Европе, Австралии, Северной и Южной Америке и Африке. Напомним, в начале года в Италии началась крупнейшая за 30 лет судебный процесс над мафией. Перед судом предстали 355 членов итальянского преступной группировки "Ндрангета".