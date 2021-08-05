В Мелитополе пьяный мужчина сел за руль микроавтобуса ГАЗ-2705у и насмерть сбил собственную жену. После этого он скрылся с места происшествия, но был вскоре задержан. Без матери остались двое маленьких детей, одному из которых всего 4 месяца.

Подробности трагедии сообщает Обозреватель.

Соседи рассказывают, что накануне трагедии 26-летняя Ольга и 35-летний Вадим сильно поругались. Женщина пыталась помешать пьяному мужчине сесть за руль — стояла рядом с микроавтобусом. Мужчина нажал на газ и она попала под колеса.

Знакомая Оли рассказала, что у личная жизнь у погибшей не складывалась. И хоть у нее осталось двое детей (младшей Николь всего четыре месяца), замуж женщина выходила трижды:

«Красивая девушка, веселая, обаятельная, всегда пользовалась успехом у молодых людей. С Вадимом у нее уже третий брак. Первый раз она вышла замуж рано, но с мужем они быстро разошли. Потом второй раз, во втором браке, у нее родилась старшая дочь. Но отношения снова не сложились. И вот недавно она вышла замуж за этого Вадима. В конце марта родилась Николь. Вроде бы она была счастлива».

Вадим старше Оли на 9 лет, многие знакомые были удивлены поспешным решением женщины выйти замуж за этого мужчину.

«Он какой-то странный, непонятно откуда взялся, даже не знаю, есть ли у него страничка в соцсетях. Такое впечатление, что он все время от кого-то скрывается», – считает еще одна знакомая.

Судя по фотографиям со страницы Оли в соцсети, она выглядела вполне счастливой. Вместе с будущим мужем Оля выезжала за город на базы отдыха, купалась в бассейне. А в марте у них родилась дочь.

При этом одна из подруг Оли рассказала, что Вадим часто выпивал, из-за чего в семье возникали ссоры. По ее словам, «их отношения не были гладкими»: «Просто Оля хотела быть счастливой и любимой, верила, что все наладится. Но Вадим не тот человек, с кем она могла быть счастлива».

До рождения второго ребенка Оля работала менеджером по кредитам, а потом в Укртелекоме. Сейчас друзья погибшей собирают помощь для ее мамы, на попечении которой остались две внучки.



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